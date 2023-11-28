СМИ: Израиль хочет вместо Украины получить деньги Абрамовича от проданного ФК «Челси»

Возможность перевода средств от проданного Романом Абрамовичем английского футбольного клуба «Челси» на восстановление пострадавших от палестинского движения ХАМАС районов страны вместо Украины обсуждал с британскими властями Израиль, – сообщает во вторник, 28 ноября, издание The Daily Telegraph.

Некий бизнесмен, имеющий израильский паспорт, в интервью британскому изданию сказал: «Я знаю, что во время государственных визитов израильтяне спрашивали у Великобритании, рассмотрят ли они возможность выдать лицензию для передачи любых активов Абрамовича, а не только «Челси», в качестве пожертвования на восстановление Израиля. Роман является крупным донором в Израиле».

«Власти Великобритании эту идею отклонили. Однако, в Лондоне полагают, что за высказанной инициативой стоит именно Абрамович, который не желает переводить деньги Украине, чтобы не подвергаться осуждению в России. Бизнесмен якобы ранее предлагал использовать средства от продажи «Челси» для оказания помощи пострадавшим от землетрясения жителям Турции», – пишет The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Следует напомнить, что правление Английской премьер-лиги 24 мая прошлого года одобрило продажу «Челси» консорциуму бизнесмена Тодда Боэли. Группа американского предпринимателя предложила за клуб £4,25 млрд ($5,4 млрд по текущему курсу). Из них £2,5 млрд ($3,2 млрд) должно было быть выплачено за сам клуб, еще £1,75 млрд ($2,2 млрд) – вложено в его развитие.

Роман Абрамович был внесен в санкционный список Великобритании 10 марта 2022 года в связи с началом проведения Россией СВО на Украине, после чего Лондон заморозил активы бизнесмена.

Лондон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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