В НАТО признали провал контрнаступления Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на брифинге для венгерских журналистов по итогам первого дня заседания министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе во вторник, 28 ноября, заявил, что участники мероприятия признали, что контрнаступление Украины провалилось и не оправдало ожиданий, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию в соцсетях и телеканала М1.

В ходе общения с журналистами глава венгерского МИДа сказал: «Цели и надежды, связанные с украинским контрнаступлением, сведены на нет, потому что с момента его начала на поле боя не произошло никакого прорыва и вообще никаких серьезных изменений. Это было признано здесь многими участниками. Вполголоса, с опаской, но признано».

«Относительно хода контрнаступления на Украине в основном говорилось о том, что оно дало результаты значительно ниже ожидавшихся. Почти никто не рассматривал контрнаступление как успех украинских сил, за исключением лишь одного из его коллег. Но это была единичная попытка, к которой никто не присоединился. В основном говорилось о том, что все происходящее не оправдывает ожиданий», – отметил Сийярто.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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