В школьную программу изучения истории Канады включили «голодомор»

Министр образования Канады Стивен Лечче на брифинге в понедельник, 27 ноября, заявил, что правительство провинции Онтарио приняло решение о включении изучения «голодомора» 1932-33 годов в курс истории Канады для 10-го класса, начиная с сентября 2025 года, – передают во вторник, 28 ноября, украинские СМИ со ссылкой на сообщение Канадско-Украинского Фонда (КУФ).

Пресс-служба КУФ сообщила, что глава канадского минобра сказал следующее: «Рост экстремизма, в том числе коммунизма и марксизма, является прямой угрозой для нашей демократии, социальной сплоченности и ценностей канадцев. Я полон решимости усилить образование, в том числе путем включения в программу 10-го класса по истории Канады обязательного изучения ужасов преследования украинцев во время «голодомора». Это поможет ученикам никогда не быть сторонними наблюдателями таких ужасов, понять опасность тоталитаризма и защитить фундаментальные канадские ценности свободы и демократии от коммунистического экстремизма».

В свою очередь, глава правления КУФ Виктор Гетьманчук поблагодарил правительство Онтарио «за поддержку в размере $400 тыс. для продолжения Национального тура и его основного компонента, мобильного класса по изучению «голодомора».

Оттава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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