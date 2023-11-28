Освобожденные ХАМАС израильские заложники направляются в Египет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 28 ноября, сообщила, что 12 заложников, освобожденных движением ХАМАС, переправлены Красным Крестом через контрольно-пропускной пункт Рафах в Египет, – передает The Times of Israel.

В сообщении издания со ссылкой на заявление ЦАХАЛ говорится, что «10 израильтян и двое иностранцев доставят к месту встречи, где израильские силы проверят их личности, прежде чем доставить в Израиль через боковые ворота на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом. Представители ЦАХАЛа информируют семьи заложников самой последней доступной информацией».

Позже в аккаунте Красного креста в соцсети X (экс-Twitter) появилась запись: «Красный Крест сообщает, что его сотрудники успешно передали 12 освобожденных заложников ХАМАСА в Газе. Мы смогли провести эту операцию благодаря нашей нейтральной посреднической роли».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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