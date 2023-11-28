Израиль готовится освободить 30 палестинских заключенных

Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари во вторник, 28 ноября, заявил, что Израиль рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС о гуманитарном перемирии в секторе Газа сегодня освободит из тюрем 30 палестинских заключенных, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в социальной сети X (экс-Twitter) аль-Ансари написал: «В рамках выполнения обязательств, принятых в пятый день действия соглашения о гуманитарном перемирии, сегодня будут освобождены 30 палестинцев из числа гражданских лиц в обмен на освобождение 10 израильских заложников, удерживавшихся в Газе. В пятую группу палестинских заключенных, подлежащих освобождению, вошли 15 женщин, а также 15 детей и подростков».

Доха, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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