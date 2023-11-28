Маску предложили посетить сектор Газа оценить «масштабы массовых убийств»

Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан на пресс-конференции в Бейруте во вторник, 28 ноября, заявил, что ХАМАС предложило американскому миллиардеру, владельцу систем связи Starlink и социальной сети X (экс-Twitter) Илону Маску посетить сектор Газа, «чтобы увидеть масштабы массовых убийств», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Усама Хамдан сказал: «Мы приглашаем господина Илона Маска, находящегося сейчас в оккупационном Израиле, посетить сектор Газа, чтобы увидеть масштабы массовых убийств и преступлений, совершенных против нашего народа».

Бейрут, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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