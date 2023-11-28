Объединенный экспедиционный корпус направит свои корабли в Балтийское и Северное моря

Вице-канцлер министерства обороны Эстонии Сюзан Лиллевяли во вторник, 28 ноября, заявила, что в начале декабря в Балтийское и Северное моря, а также в Датские проливы для защиты подводной инфраструктуры и усиления сдерживания в Северной Европе свои корабли отправит Объединенный экспедиционный корпус (Joint Expeditionary Force), – сообщает Интерфакс.

Вице-канцлер министерства обороны Эстонии, в частности, сказала: «Сегодняшним решением впервые был активирован потенциал кризисного реагирования «Объединенного экспедиционного корпуса». Это убедительно доказывает готовность сил внести вклад в обеспечение безопасности Северной Европы. Флот Эстонии убедительно сыграет свою роль в успешном выполнении этой задачи, направив два патрульных корабля».

«Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Швеция и Великобритания для обеспечения безопасности в регионе Балтийского моря используют патрульные корабли, фрегаты, морские патрульные самолеты, вертолеты, минные тральщики. Возглавит силовую защиту, поддержанную эстонскими и финскими кораблями, британский фрегат HMS Richmond. ВМС Эстонии направит два патрульных корабля», – сообщили также в пресс-службе эстонского минобороны.

Следует отметить, что «Объединенные экспедиционные силы» являются коалицией во главе с Великобританией, в которую также входят Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия. В задачу Объединенного экспедиционного корпуса входит поддержка своих государств-членов и усилий НАТО в Североатлантическом регионе, Балтийском море и на Крайнем Севере.

Таллин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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