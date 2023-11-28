Зеленского в Брюсселе объявили «мечтателем года»

Издание Politico во вторник, 28 ноября, на церемонии по итогам своего ежегодного конкурса в Брюсселе присвоило президенту Украины Владимиру Зеленскому почетное звание «мечтатель года», хотя в прошлом году он был назван «самым влиятельным человеком Европы, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию на сайте Politico.

Издание ежегодно публикует список 28 самых влиятельных европейских персон, в котором есть три раздела: «деятели» – персоны, обладающие реальной властью, «разрушители» – это те, кто может изменить ход игры и «мечтатели» – персоны, у которых есть идея, которая вызывает споры.

Зеленский был назван «мечтателем года», как персона из числа тех, что «меняют ход истории не силой своей армии или экономики, а силой своего слова».

«Поскольку Запад уклоняется от ответа, а Украина продолжает сталкиваться с экзистенциальной угрозой со стороны своего гораздо более крупного соседа, Зеленский перешел от мольбы к западным странам о помощи к чтению им лекций, и это оказалось не столь успешным, как его более воодушевляющие речи», – говорится в описании к присвоению главе киевского режима звания «мечтатель года».

Отметим, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак занял 4 место в рейтинге в номинации «деятели». Третье место у президента Франции Эммануэль Макрон, второе место заняла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Кому досталось первое место, издание не назвало.

В категории «разрушители» второе место занял каталонский журналист Карлес Пучдемон, третье место получил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, четвертое – глава МИД Германии Анналена Бербок. Победителем в этой номинации названа глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

В этом году «самым влиятельным человеком Европы» назван бывший кандидат на пост премьер-министра Польши от оппозиции Дональд Туск.

В этом году «самым влиятельным человеком Европы» назван бывший кандидат на пост премьер-министра Польши от оппозиции Дональд Туск.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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