Польша получила все ранее заказанные у Южной Кореи истребители

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во вторник, 28 ноября, заявил, что все заказанные в Южной Корее для поставок в текущем году истребители FA-50 (Fighting Eagle) доставлены в страну, – сообщают СМИ.

В своем официальном аккаунте в социальной сети X (экс-Twitter) Блащак написал: «Мы завершили первый этап поставок самолетов FA-50. В Варшаву прилетели 11-й и 12-й истребители. Машины серьезно усилят возможности польских военно-воздушных сил».

FA-50 Fighting Eagle – легкий двухместный боевой самолет производства Южной Кореи. Основное вооружение – 20-мм пушка, также самолет может нести широкий диапазон бортового вооружения, включая ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder, «воздух-земля» AGM-65 Maverick, а также несколько типов авиабомб.

Ранее глава польского минобороны сообщал, что Сеул поставит Варшаве 12 южнокорейских истребителей FA-50 до конца 2023 года.

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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