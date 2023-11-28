Генсек ООН считает, что перемирие на Ближнем Востоке не решает ключевых проблем

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на совместной пресс-конференции с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом во вторник, 28 ноября, заявил, что гуманитарное перемирие в палестино-израильском конфликте не решает ключевых проблем, которые стоят перед мировым сообществом, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Гутерриш сказал: «Гуманитарное перемирие – это шаг в правильном направлении, это символ надежды, но оно не решает ключевых проблем, которые стоят перед нами. В связи с этим мы настаиваем на гуманитарном прекращении огня, которое приведет к безусловному и немедленному освобождению всех заключенных и даст возможность поставлять гуманитарную помощь всем жителям Газы».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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