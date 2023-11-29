Генсек НАТО признал, что поставка Киеву F-16 не изменит ситуацию на фронте

Поставки истребителей F-16 Украине не смогут сами по себе изменить ситуацию на поле боя, поэтому Киеву и НАТО нужно готовиться к «длительным и сложным боевым действиям». Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе Совета НАТО-Украина.

«F-16 усилят ПВО Украины. В то же время мы должны осознать, что нет какой-либо системы вооружений, которая бы сама по себе изменила бы ситуацию на поле боя. Это вопрос одновременного сочетания многих возможностей», – цитирует Столтенберг РИА «Новости».

Он не прояснил сроки поставки истребителей Украине, отметив, что самолеты в наличии, однако будет зависеть от сроков подготовки летчиков.

Столтенберг при этом призвал Украине и НАТО готовиться к длительным и трудным боям, чтобы «отбросить русских», передает ТАСС. Он подчеркнул, что нельзя «недооценивать Россию».

Накануне генсек НАТО призвал членов Североатлантического альянса быть готовым к усилению боевых действий на Украине и активизировать военные поставки Киеву.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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