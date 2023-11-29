Словакия расширила список украинских товаров, запрещенных к импорту

Правительство Словакии расширило на десять наименований список украинской агропродукции, подпадающей под запрет на импорт в республику, – передает телевидение Словакии.

В сообщении телеканала, в частности, говорится, что «ранее запрет, распространялся на четыре наименования украинских товаров, теперь он расширен до 14 позиций. До сегодняшнего дня Словакия запрещала ввоз с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Теперь под эмбарго подпали, в том числе, мед, соевые бобы, ячмень, мука и отруби».

Согласно информации словацких властей, «импорт дешевой украинской агропродукции, наносит серьезный ущерб фермерам, только из-за поставок зерна с Украины их финансовые потери составили не менее €110 млн. Некоторым аграриям грозит банкротство».

Братислава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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