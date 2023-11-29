Нетаньяху подтвердил намерение возобновить конфликт в секторе Газа после обмена заложниками

Премьер-министр Израиля страны Биньямин Нетаньяху в видеообращении к нации в среду, 29 ноября, заявил, что после завершения этапа перемирия для возвращения заложников Тель-Авив возобновит боевые действия в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления израильский премьер сказал: «За неделю мы добились очень больших успехов – мы вернули десятки наших граждан. Еще неделю назад это могло показаться фантастикой, но мы этого добились. Однако, в последние несколько дней я слышу вопрос – вернется ли Израиль к боевым действиям после того, как этот этап возвращения наших похищенных будет исчерпан? Я отвечаю однозначно – да».

«Израиль не может не вернуться к борьбе до победного конца. Это моя политика, за ней стоит весь кабинет министров, за ней стоит все правительство, за ней стоят солдаты, за ней стоит народ», – подчеркнул Нетаньяху.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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