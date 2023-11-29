В Газе погибло самое большое количество сотрудников ООН за всю историю организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе заседания Совета Безопасности в среду, 29 ноября, заявил, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 111 членов организации, что стало самыми большими потерями в истории, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Гутерриш сказал: «С великой скорбью сообщаю, что с момента начала боевых действий 111 членов нашей семьи ООН погибли в Газе. Это самые большие потери персонала в истории нашей организации».

«Гражданские, в том числе сотрудники ООН, должны находиться под защитой. Гражданские объекты должны быть защищены, нельзя наносить удары по объектам ООН», – подчеркнул генеральный секретарь Всемирной организации.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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