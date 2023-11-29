ХАМАС «в ответ на усилия Путина» освободило двух гражданок России

Палестинское движение ХАМАС в среду, 29 ноября, заявило, что «в ответ на усилия президента России» освободило и передало Красному Кресту двух гражданок России, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС, говорится: «В ответ на усилия президента России движение исламского сопротивления ХАМАС освободило в среду двух заложниц, имеющих российское гражданство, они были переданы Красному Кресту в качестве первого шага по их передаче представителям МИД России».

Газа, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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