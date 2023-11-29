Катар «оптимистично настроен» на еще одно продление перемирия между Израилем и ХАМАС

Официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари в среду, 29 ноября, заявил, что считает возможным еще одного продления прекращения огня между движением ХАМАС и Израилем, – сообщает телеканал CNN.

В интервью телеканалу представитель катарского МИДа сказал: «Мы надеемся, что через пару часов мы закончим освобождение финальной партии заложников, и что также мы сможем объявить о продлении перемирия. Мы настроены очень оптимистично в отношении того, что сегодня у нас будут хорошие новости. Переговоры по этому вопросу идут, причем очередное продление перемирия будет на тех же условиях, что и ранее».

«Основная тема переговоров – освобождение всех захваченных женщин и детей. Кроме того, идет продвижение в сторону обсуждения освобождения из заложников взрослых мужчин, а в конечном итоге – и военнослужащих ЦАХАЛ», – добавил Маджед аль-Ансари.

Напомним, что перемирие изначально было заключено на четыре дня с 24 по 27 ноября. Позже режим прекращения огня был продлен еще на два дня. В соглашении с ХАМАС, одобренном израильским кабинетом министров, максимальный срок перемирия – 10 дней, за которые Израиль отпустит 300 заключенных. На данный момент сообщается об освобождении 150 палестинцев и 50 израильтян.

Доха, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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