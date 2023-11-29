Будапешт настоял на исключении летальных вооружений из помощи НАТО Украине в следующем году

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на брифинге по итогам встречи в формате «НАТО – Украина» в Брюсселе в среду, 29 ноября, заявил, что Будапешт настоял на исключении из программы помощи Киеву на 2024 год поставок летальных вооружений, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами глава венгерской дипломатии сказал: «Венгерская сторона потребовала, чтобы участие в программе помощи Украине было добровольным. Такое решение связано с тем, чтобы не создавать риска эскалации».

«Мы должны дать понять, что происходящее на Украине – не наша война. Это не наша война! Вот почему мы отвергаем любые преувеличения, когда говорят, что Украина борется за Европу, борется за европейский мир, борется за европейские демократии. Мы отвергаем это, потому что это не так. …Я еще раз скажу: это не наша война, поэтому мы отвергаем любой подход, который начинается с этой мысли», – подчеркнул Петер Сийярто.

Будапешт, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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