Путин заявил, что Россия быстро «слазит с технологической иглы, так называемых партнеров»

Президент России Владимир Путин в среду, 29 ноября, на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых, который проходит на Федеральной территории Сириус, заявил, что Россия довольно быстро слазит с «технологической иглы», на которую пытались подсадить «так называемые» партнеры, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Наши так называемые, во всяком случае, так мы их называли, партнеры полагали, что они нас подсадили на технологическую иглу и мы никогда с нее не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы и ваши коллеги, оказалось, что это возможно. И не просто возможно, а происходит довольно быстро».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube