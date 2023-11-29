Украинские депутаты начали агитационную капанию в США за помощь Киеву

Зампредседателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведке Верховной рады из фракции Зеленского «Слуга народа» Егор Чернев в среду заявил, что на этой неделе депутаты ездят по США и объясняют американским избирателям необходимость помощи Украине, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона Чернев сказал: «Депутаты приехали в США для встреч с американскими избирателями по приглашению сенаторов и конгрессменов. Умеренные республиканцы и даже умеренные демократы, когда мы с ними встречались в последние несколько раз, просили: пожалуйста, поработайте на округах с нашими избирателями, чтобы они понимали, почему Украине нужно помогать. Почему это не благотворительность, а в том числе, инвестиции в собственную безопасность Соединенных Штатов».

«Если не ошибаюсь, девять штатов, по которым мы разъехались, в большей степени республиканские», – добавил украинский депутат.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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