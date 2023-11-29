Блинкен заявил, что Киев находится на пути в НАТО

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен Брюсселе на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в среду, 29 ноября, заявил, что Украина находится на пути в НАТО и когда все члены альянса удостоверятся, что она соответствует условиям, будет принята, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Блинкен сказал: «Мы подтвердили обязательства, которые были даны в Вильнюсе, что Украина станет членом НАТО, когда союзники согласятся, что условия выполнены. Украина на пути в НАТО, а также в Европейский Союз, где начинается процесс вступления».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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