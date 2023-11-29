Кадыров заявил, что спецназ «АХМАТ» берет пленных «каждый день»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в среду, 29 ноября, заявил, что командир спецназа «АХМАТ», Герой России Апты Алаудинов рассказал ему о том, что в зоне СВО пленных берут «каждый день», некоторые из которых готовы остаться в России и «воевать против сатанистов».

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Мы обсудили ситуацию на передовой, вопросы оснащения спецназа «АХМАТ» и другие текущие вопросы, связанные с проведением специальной военной операции. Апты Аронович детально дал мне полный отчет об обстановке в зоне. Коротко. Пленных берем каждый день. Апты Аронович не успевает всех их показывать в рубрике «Наши пленные». Тем более мы не всегда можем показывать тех из них, кто решил остаться в России и воевать против западных сатанистов».

«Пусть не гигантскими, но уверенными шагами наши силы продвигаются. И говорить о переговорах нет никакого смысла, потому что Россия в более выгодном стратегическом и экономическом положении. Нам еще предстоит вернуть несколько городов. А там уже позволим сатанинскому руководству Украины подписать бумаги о капитуляции и наконец освободим украинский народ от его полного уничтожения Западом. Уверен, что уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и ПОБЕДА», – подчеркнул глава Чечни.

Грозный, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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