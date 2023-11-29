Небензя обвинил Запад в двойных стандартах в его отношении к конфликтам на Украине и в секторе Газа

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на брифинге Совета Безопасности по положению на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, в среду, 29 ноября, заявил, что Запад демонстрирует двойные стандарты в своем отношении к украинскому и палестино-израильскому конфликтам, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Хочу затронуть ряд неудобных для наших западных коллег тем, которые принципиально важны для понимания нынешней ситуации. Первая из них – откровенные двойные стандарты западных делегаций в отношении палестинского народа. Сколько раз западные делегации запрашивали заседания Совета Безопасности по Украине? Ответ – как минимум дважды в месяц. США и Албания всячески выражают озабоченность политическими аспектами кризиса, а Франция и Эквадор позиционируют себя борцами за преодоление его гуманитарных последствий. Сколько раз упомянутые делегации запрашивали заседания Совета Безопасности по ближневосточному вопросу? Ноль. Коллеги, откуда такая робость? Или судьба палестинского населения гораздо менее интересна для вас с точки зрения внутриполитических «очков» в ваших столицах?»

«За эти недели стал очевидным один крайне неприглядный факт: для Запада палестинцы – это люди второго сорта, в защите интересов которых он попросту не заинтересован. Это главная причина проблем, с которыми Совет сталкивается при выработке решений», – подчеркнул Небензя и добавил, что «двойные стандарты Запада во всей красе наблюдались и в ситуации с миграционным кризисом в Евросоюзе. В то время как украинским беженцам даются всевозможные льготы и преференции на основе того, что они якобы привыкли к такому образу жизни у себя на родине, беженцев из Африки и ближневосточных стран держат в лагерях в нечеловеческих условиях».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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