В МАГАТЭ обеспокоены участившимися боевыми действиями в непосредственной близости от АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 29 ноября, заявил, что обеспокоен «ростом числа атак» вокруг украинских атомных электростанций, – сообщает французское агентство AFP.

Как сообщает агентство гендиректор МАГАТЭ сказал следующее: «Военные действия усилились. Рост числа атак наблюдается как у Запорожской АЭС, где работает наша постоянная экспертная миссия, так и в непосредственной близости от других украинских электростанций. Это вызывает у нас глубокое беспокойство».

Напомним, что в ночь со вторника, 28 ноября, на среду, 29 ноября, МАГАТЭ зафиксировало в течение 20 минут несколько взрывов в непосредственной близости Хмельницкой АЭС. Эксперты агентства заявили, что «складывающаяся ситуация говорит о потенциальных угрозах ядерной безопасности в ходе вооруженного конфликта не только на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)».

В свою очередь Рафаэль Гросси сказал: «Несмотря на то, что станция не пострадала напрямую, этот инцидент показал, что все атомные электростанции Украины остаются под угрозой, пока продолжается война».

Вена, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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