Нетаньяху встретился с главами местных советов районов, подвергшихся нападению ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду, 29 ноября на встрече с главами местных советов районов, где боевики ХАМАС устроили массовые убийства 7 октября, заявил, что не согласится прекратить боевые действия и не позволит лидеру палестинского движения Яхья Синвару показать знак «V – Победа!», – сообщает The Times of Israel.

Отвечая на вопрос о продолжении конфликта, Нетаньяху сказал: «Ценой согласия прекратить боевые действия станет ваш уход с этой земли, потому что ХАМАС – там. Я никогда не соглашусь, чтобы этот Яхья Синвар (лидер ХАМАС, – прим.ред.) вылез из-под обломков и показал знак «V». Я не пойду на это».

Как передает издание, одна из участниц встречи обратилась к Нетаньяху со словами: «Это худшее разрушение доверия, которое у нас когда-либо было, в том числе к национальному руководству… Мы кричали обо всем этом – об открытой подготовке ХАМАС к нападению. А нам всегда говорили: «ХАМАС под контролем». Мы поверили! Мы вам поверили! Как теперь восстановить безопасность и чувство защищенности?!»

В ответ глава израильского правительства сказал: «Прежде всего, через уничтожение ХАМАС. И, во-вторых, я гарантирую, что никакая другая подобная группировка не возьмет под свой контроль Газу. Израиль будет сохранять общий контроль безопасности в секторе, и я сообщил об этом президенту Байдену. Я признателен ему за его помощь в возвращении заложников».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube