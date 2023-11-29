Еврокомиссия требует от Польши прекратить блокаду украинской границы

Член Еврокомиссии по транспорту Адина Вэлян на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 29 ноября, заявил, что польские власти должны применить закон для снятия блокады на границе с Украиной иначе в ситуацию вмешается Евросоюз, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Вэлян сказал: «Там не хватает доброй воли для поиска решения. И не хватает участия со стороны польских властей. Я так говорю, потому что это они должны применить закон на этой границе. …Разумеется, я не против права граждан устраивать манифестации, но украинские перевозчики не могут находиться в заложниках из-за отсутствия политической воли».

«Список мер, которые должны быть приняты, опубликован. Теперь нужно, чтобы власти Польши согласились с этими мерам и применили их. Мы продолжаем диалог, но оставляем за собой право вмешаться, в частности, в случае нарушения законодательства ЕС теми, кто не соблюдает правил», – резюмировала член Еврокомиссии по транспорту.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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