В Конгрессе США заявили, что у администрации Байдена нет плана по Украине

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Тернер, выступая на Атлантическом совете* в Вашингтоне в среду, 29 ноября, заявил, что ключевым препятствием для одобрения Конгрессом запроса на дополнительную помощь Киеву является неспособность администрации США сформировать четкий план действий в отношении Украины, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления конгрессмен сказал: «Проблема с финансированием Украины имеет несколько составляющих. Одна из них состоит в неспособности администрации сформулировать успешный план действий, касающихся Украины. В Конгрессе обсуждают, что мы собираемся делать, как нам достичь поставленных целей, каковы наши цели и задачи? Второй момент, и я обсуждал это с президентом Зеленским, заключается в том, что администрация в последнем законопроекте о финансировании Украины заложила чрезмерно много средств в гуманитарной сфере, которые на Украину даже не поступили».

*Организация, признанная нежелательной в России

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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