К названию столицы Норвегии добавят наименование на саамском языке

Комитет по культуре и образованию городской администрации Осло одобрил еще одно название столицы Норвегии на саамском языке – «Ослове», которое в декабре будет утверждено официально, – передает телеканал NRK.

Как сообщает телеканала, «выбор названия вызвал большой ажиотаж в саамских общинах. Саамские организации в Осло отметили символическую важность различия между норвежским и саамским названиями города. При этом принятое решение идет вразрез с рекомендациями службы географических названий Саамского парламента, согласно которому название столицы Норвегии «Осло» ни в одном из саамских языков не имеет традиционных соответствий».

Осло, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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