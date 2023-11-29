Бербок переживает о «фатальном» падении интереса к Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на первой встрече с министрами иностранных дел в рамках Совета «НАТО – Украина» в Брюсселе в среду, 29 ноября, назвала «фатальным» падение интереса к событиям на Украине, – сообщают СМИ.

В официальном аккаунте МИД Германии соцсети в Х (экс-Twitter) сообщается, что Бербок сказал скледующее: «Внимание к Украине сейчас исчезает из общественного поля – это фатально. Россия стала совершать более жесткие атаки на инфраструктуру страны, поэтому Украине нужно помочь, чтобы обеспечить ей защиту зимой.



«Будущее Украины – в Евросоюзе и НАТО. Совет «Украина – НАТО» станет рабочим двигателем, с помощью которого Украина будет приближаться к НАТО. Стандарты НАТО, планирование потенциала и реформа вооруженных сил занимают центральное место на этом пути. Германия выделяет дополнительно €11,5 млн. в Целевой фонд «Украина – НАТО», – заявила глава немецкой дипломатии.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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