Кадыров выступил против переговоров с Украиной и Западом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в среду, 29 ноября, заявил, что единственное, чего он боится – это сесть за стол переговоров с Украиной и с Западом, потому что в ближайшем будущем должны закончить с этой СВО, очищая все наши территории.

В видеоролике, в котором он находится рядом с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым, Кадыров говорит: «В ближайшем будущем будет интересно. Заберем все наши территории, заберем и чуть подальше, чтобы нашим врагам не было так грустно. Мы еще раз должны объединиться вокруг нашего верховного главнокомандующего и в ближайшем будущем должны закончить с этой СВО. Мы единственное боимся, что мы сядем за стол переговоров. Вот что у нас на душе – не хотим, чтобы переговоры шли с Украиной и с Западом. У них ничего не осталось, только обида друг на друга. Переговоры о капитуляции нормально, это можно».

«Я уверен, что в ближайшем будущем будут прекрасные новости. Как мы забирали луганские и донецкие города, как мы очистили луганские земли, так мы очистим территории, которые сейчас мы потихоньку забираем. И в первую очередь мы обязательно должны забрать Одессу и Харьков. После этого только можно говорить о вопросах капитуляции. А так мы должны воевать, воевать и еще раз воевать», – подчеркнул лидер Чечни.

Грозный, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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