ЦАХАЛ задержал 23 палестинцев по подозрению в терроризме

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг, 30 ноября, заявила о задержании в ходе контртеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан 23 разыскиваемых палестинцев. Всего с 7 октября израильские военные задержали 2 100 палестинцев, – сообщают СМИ.

В заявлении пресс-службы ЦАХАЛ, в частности, говорится, что «в ходе операций в различных районах Иудеи и Самарии (Западный берег – прим. ред.) при поддержке пограничной полиции и Службы общей безопасности (ШАБАК) задержали 23 подозреваемых, находившихся в розыске, из которых не менее 10 являются активистами террористической организации ХАМАС. Всего с 7 октября на Западном берегу Иордана было задержано 2 100 палестинцев, в том числе более 1 100 сторонников радикального движения ХАМАС».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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