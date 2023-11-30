Захарова: Пролет самолета над Болгарией запретили «проводники американской мысли»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 30 ноября, комментируя запрет пролета самолета с ней на борту над территорией Болгарии, «учудили проводники американской мысли», – сообщает телеканал «Россия 24».

В комментарии телеканалу Захарова сказала: «Я же разговаривала и с общественными деятелями Болгарии, и с журналистами, и они все в шоке от того, что их политики, хотя, я думаю, даже не политики, а проводники американской мысли, в очередной раз учудили. Потому что это находится вне логики, вне здравого смысла, вне права – что международного, что внутреннего. Это абсурд. Невозможно понять, как можно запретить человеку находиться в самолете, который не садится на территории Болгарии».

Напомним, что самолет с российской делегацией во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым должен был лететь на заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье через Болгарию, которая выдала разрешение на пролет. Однако, позже стало известно, что самолет полетел через Грецию в связи с тем, что разрешение болгарской стороны не распространялось на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ, в которую входят 57 стран, проходит в столице Северной Македонии, городе Скопье, с 30 ноября по 1 декабря.

Скопье, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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