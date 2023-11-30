В Кыргызстане приказали в течение суток закрыть все бордели в стране

Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев поручил до завтра закрыть в стране все публичные дома, а также пообещал депутатам, госслужащим и бизнесменам обнародовать их лица, если они продолжат пользоваться услугами проституток, – сообщает Sputnik Кыргызстан.



Как сообщает агентство, Ташиев заявил следующее: «Вы и ваши деяния взяты нами на учет. Если вы не перестанете этим заниматься и попадетесь еще раз, то, несмотря на занимаемую должность, мы покажем ваши лица. Будем говорить обществу, что такой-то чиновник, депутат или бизнесмен занимается такими-то делами. В Кыргызстане теперь никто не сможет получать интим-услуги от наших девушек. Это мы будем контролировать».

Бишкек, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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