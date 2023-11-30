Кишинев продолжает настаивать на выводе российских войск из Приднестровья

Министр иностранных дел и европейской интеграции, вице-премьер Молдавии Нику Попеску в четверг, 30 ноября, заявил, что Кишинев продолжит настаивать на выводе российских войск из Приднестровья, – сообщают СМИ.

На своей странице в социальных сетях Попеску написал: «Россия должна вывести свои войска из приднестровского региона. Это создаст благоприятные условия для мирного решения приднестровского конфликта».

«Речь о выводе российского контингента шла в ходе встреч Нику Попеску с министрами иностранных дел Румынии, Испании, Чехии, Дании и Франции на полях заседания Совета министров ОБСЕ, которое проходит в Северной Македонии. Министр иностранных дел и европейской интеграции, вице-премьер Молдавии Нику Попеску сообщил, что на встречах также обсуждались вопросы интеграции Молдовы в Евросоюз, в том числе в контексте предстоящего заседания Совета Евросоюза», – сообщили в пресс-службе молдавского МИДа.

Кишинев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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