Блинкен осудил «экстремистское насилие» в отношении палестинцев на Западном берегу

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера в четверг, 30 ноября, заявил, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на встрече в Рамалле с президентом Палестины Махмудом Аббасом осудил экстремистское насилие в отношении палестинского гражданского населения на Западном берегу, – сообщают СМИ.

В письменном заявлении пресс-секретаря Госдепа, в частности, говорится: «Госсекретарь осудил экстремистское насилие в отношении палестинского гражданского населения на Западном берегу и заявил, что будет настаивать на полном привлечении к ответственности всех причастных. Госсекретарь Блинкен и президент Аббас также обсудили срочную необходимость принятия мер по обеспечению безопасности и свободы палестинцев на Западном берегу. Лидеры также обсудили предпринимаемые усилия по наращиванию поставок гуманитарной помощи в сектор Газа».

Рамалла, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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