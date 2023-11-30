СМИ: Белый дом угрожает Турции санкциями за помощь России

В Администрации президента США Джо Байдена предупредили Турцию о рисках санкций в отношении компаний, которые помогают России обходить санкции и призвали Анкару воздержаться от этого, – сообщает в четверг, 30 ноября, The Wall Street Journal.

В публикации издания со ссылкой на источники из числа американских чиновников говорится, что «Вашингтон опасается, что Турция превращается в хаб для нарушения ограничений против России, и ведет по этому поводу переговоры с Анкарой. Имеется в виду создание теневого флота для поставок российской нефти и заходы в порты попавших под санкции российских грузовых судов с оружием на борту и электроникой западного производства. Есть признаки, что эффект от санкций США и ряда других стран против России снижается, и Вашингтон с союзниками активно работают над тем, чтобы жестче принуждать к соблюдению ограничений. Ранее США уже вводили санкции против компаний и лиц из третьих стран за сотрудничество с Россией в обход санкций».

«США постарались предупредить правительство Турции и частный сектор страны об «очень реальном риске» санкций за помощь России в обходе ограничений против нее. По его словам, Вашингтон продолжает диалог с властями Турции по этому поводу и искренне надеется избежать сценария, при котором придется вводить санкции уже против турецких компаний», – рассказал изданию источник среди дипломатов западных стран.

Следует отметить, что The Wall Street Journal накануне сообщало, что замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон посетил Анкару, где заявил представителям турецкой власти, что они провоцируют насилие на Ближнем Востоке и в Европе, активно поддерживая ХАМАС и помогая России нарушать западные санкции.

В ходе переговоров с представителями турецких властей власти Нельсон прямо заявил, что юридические и физические лица Турции «рискуют оказаться в санкционном списке», если продолжат оказывать помощь РФ по обходу ограничительных мер.

Как пишет The Wall Street Journal, Нельсон на встрече с представителям власти Турции заявил: «Содействие Анкары в обходе наложенных на Россию западных санкций провоцирует насилие в Европе, а действия Анкары, направленные на поддержку ХАМАС, провоцируют эскалацию на Ближнем Востоке. Анкару ждут негативные последствия, если следющая атака палестинских боевиков будет связана со сбором средств, организованном в Турции».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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