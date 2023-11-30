Нидерланды призвали Европу «быть готовой к бою», чтобы оставаться мирным проектом

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен по итогам конференции по безопасности в Берлине в четверг, 30 ноября, заявила, что странам Европы необходимо «быть готовыми к бою», чтобы ЕС продолжал оставаться мирным проектом, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в социальной сети X (экс-Twitter) Оллонгрен написала: «ЕС всегда был мирным проектом. Войны велись недалеко от дома, например, на Балканах, но никогда внутри Союза. Для стран за пределами ЕС членство является одновременно и наградой, и обещанием мира и стабильности. Чтобы так и оставалось, Европе необходимо действовать сейчас – она должна заново научиться сдерживанию. Мы должны сделать долгосрочные структурные инвестиции в укрепление наших вооруженных сил. Нам нужно быть «готовыми к бою».

Амстердам, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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