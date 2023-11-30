Медведев прокомментировал отмену выборов на Украине

Заместитель председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 30 ноября, комментируя отказ Киевом проводить в стране выборы всех уровней, заявил, что «ни «президента» у такой «Украины» не будет, ни «Украины» у такого «президента».

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Вот и всё. Маски окончательно сброшены. Рада отменила выборы президента. Ведь пока идёт война до последнего украинца, но нет выборов, есть зеленские. И наоборот, выборы для них – бесславный конец, поскольку:

1. Вероятно появление конкурентов, что чрезвычайно опасно в условиях провального «контрнаступа» с большим количеством жертв.

2. Вскроются новые случаи запредельного воровства на крови.

3. Иностранные спонсоры начнут раскладывать яйца в разные корзины, а хочется распоряжаться всем баблом единолично. Отсюда истерика кокаинового клоуна с целью отказа от избрания президента пока ещё существующей страны 404».



«Впрочем, нет худа без добра. Ведь в сухом остатке ни «президента» у такой «Украины» не будет, ни «Украины» у такого «президента», – добавил зампред Совбеза России.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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