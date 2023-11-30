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Четверг, 30 ноября 2023, 22:02 мск

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Лавров рассказал, что необходимо сделать ОБСЕ для выхода из кризиса

глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: сайт МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с коллегой из Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи и главой МИД Мальты, следующим председателем организации Яном Боргом в четверг, 30 ноября, на полях Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил, что для выхода ОБСЕ из кризиса необходимо восстановить равноправный диалог стран-участниц организации.

В сообщении, распространенном российским МИДом, в частности, говорится: «Обсуждено состояние дел в ОБСЕ. С российской стороны подчеркнуто, что для выхода организации из нынешнего глубокого кризиса и возвращения к нормальной деятельности необходимо возобновить взаимоуважительный и равноправный диалог государств-участников, соблюдать основополагающее правило консенсуса, четко следовать правилам процедуры».

Встреча глав МИД стран-участниц ОБСЕ проходит в Скопье с 30 ноября по 1 декабря.

Скопье, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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