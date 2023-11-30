Москалькова посетила украинских пленных

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в четверг, 30 ноября, сообщила, что в рамках совместной договоренности с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом посетила 119 украинских военнопленных.

В своем Telegram-канале Москалькова написала: «Согласно договоренности с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Д.В.Лубинцом на условиях взаимности одновременно посетили при содействии Минобороны России – 119 украинских военнослужащих, находящихся в России. Украинский омбудсмен – 119 российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины».



«Со своей стороны мы побеседовали лично с каждым из украинских задержанных. Их условия содержания и медицинское обслуживание соответствуют международным нормам. Многие из них сообщили, что компетентными российскими органами им была представлена возможность позвонить родственникам по телефону. Ряд украинских военнослужащих передали письма и видеобращения для родственников. Наши военнослужащие, по данным украинского омбудсмена, содержатся в условиях, соответствующих нормам международного права, им оказывается при необходимости медицинская помощь. Российскими военнослужащими, находящимися в плену, также записаны видеобращения для их родственников, которые будут нами им переданы», сообщила Уполномоченный по правам человека в России.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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