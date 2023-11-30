Глава МИД Армении заявил об упадке ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на министерской встрече ОБСЕ в Скопье в четерг, 30 ноября, заявил, что ОБСЕ, как крупнейшая организация в сфере обеспечения безопасности в мире приходит в упадок, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы армянского МИДа говорится, что Мирзоян сказал следующее: « ОБСЕ, которая до сих пор остается крупнейшей организацией безопасности в мире, быстро приходит в упадок, поскольку некогда должным образом принятые и хорошо разработанные мандаты и обязательства полностью игнорируются. Этот процесс начался несколько лет назад, когда ОБСЕ не смогла выполнить свои основные задачи – раннее предупреждение и предотвращение конфликтов. К сожалению, этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто общее понимание того, что нарушение международного права в любой части мира должно быть безоговорочно осуждено, иначе это создаст ощущение безнаказанности, которое станет новой нормой в других частях мира. К сожалению, зона ответственности ОБСЕ не является исключением. При молчаливом согласии международного сообщества Азербайджан достиг своей давней цели – получить территорию Нагорного Карабаха без его армянского населения».

«Армения по-прежнему готова к переговорам, и нам нужно, чтобы Азербайджан перестал отвергать предложения посредников о встрече и заключении мирного договора», -подчеркнул глава МИД Армении.

Ереван, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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