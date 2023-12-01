Над ЕС нависла угроза кризиса из-за позиции Венгрии по помощи Украине

Угроза политического кризиса нависла над Европой из-за нежелания Венгрии одобрять помощь для Украины. Неназванный европейский чиновник заявил, что Будапешт подталкивает ЕС к краю пропасти, пишет Politico.

По словам источника, европейские страны готовы, что на декабрьском саммите разразится кризис. Именно тогда лидеры блока планируют согласовать принятии Украины в ЕС и выделение 50 млрд долларов для киевского режима.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается остановить все политические и финансовые процессы до тех пор, пока вопрос поддержки Украины не будет пересмотрен.

«Мы движемся к серьезному кризису. Орбан регулярно подталкивает ЕС к краю пропасти, но сейчас дипломаты паникуют из-за того, что его враждебность к Украине вот-вот обернется подобным исходом», – пояснил чиновник.

Издание допустило, что лидеры ЕС могут отложить согласование важных решений на начало 2024 года.

Венгрия объявила, что не намерена поддерживать 12-й пакет санкций против России. Венгерский премьер Орбан официально заявил главе Евросовета, что намерен заблокировать всю помощь ЕС в адрес Украины.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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