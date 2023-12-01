Шойгу назвал потери ВС Украины за полгода – 125 тысяч военных

Отчаянные действия киевского режима только увеличили потери украинских военных, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его данным, ВСУ лишились более 125 тыс. человек за полгода.

«Тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц различного вооружения», – сказал министр на тематическом селекторном совещании.

Видео опубликовано в телеграм-канале МО РФ.

Шойгу подчеркнул, что российские войска наносят мощное огневое поражение противнику, лишая его боевых возможностей. При этом, группировки ВС РФ продвигаются вперед и занимают более выгодные позиции, расширяют свои зоны контроля на всех направлениях.

В связи с началом учебного года в ВС РФ министр сообщил, что подготовка будет сосредоточена на решении задач спецоперации. В зоне СВО оборудуются семь современных полигонов, два уже полностью готовы.

На 2024 год запланированы военные учения, и 20 маневров пройдут с участием подразделений иностранных государств, а четыре – в рамках ОДКБ и ШОС. Итоговым станет стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024» с привлечением всех видов ВС РФ.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ намеренно занижает потери в конфликте с Россией, учитывая погибших солдат как пропавших без вести.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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