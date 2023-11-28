Киев занижает потери ВСУ, записывая погибших солдат как пропавших без вести

Командование украинских вооруженных сил целенаправленно занижает потери в рядах ВСУ, учитывая погибших солдат как пропавших без вести. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, офицеры отделов комплектования вооруженных формирований, которые ведут учет потерь личного состава с момента начала российской спецоперации, начали вести «двойную бухгалтерию».

«Так, стало известно, что Генштаб МО Украины отдал распоряжение под грифом «секретно» о переносе части безвозвратных потерь в графу пропавших без вести с определенными пометками», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Марочко уточнил, что процентное соотношение таких данных по потерям не является постоянным и зависит от множества факторов, в том числе от особых распоряжений вышестоящего командования.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала ноября ВСУ потеряли свыше 13,7 тыс. человек и 1800 единиц различного вооружения и военной техники. Заявление прозвучало на коллегии ведомства во вторник, 21 ноября.

В конце октября министр обороны РФ оценивал потери украинской армии за время контрнаступления с 4 июня в более чем 90 тысяч убитых и раненых. Также, по его словам, ВСУ потеряли с начала лета почти 600 танков и почти 2 тыс. боевых бронемашин.

Тем временем на фоне больших потерь ВСУ как на Украине, так и на Западе звучат призывы отправлять на фронт молодых солдат, так как средний возраст сегодняшних военных не отвечает реалиям и поставленным перед украинской армией задачам. Отмечается, что средний возраст украинских мужчин в зоне боевых действий и проходящих обучение в западных странах составляет 30-40 лет.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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