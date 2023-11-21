Шойгу заявил об улучшении позиций ВС РФ в зоне СВО и назвал потери Киева с начала ноября

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала ноября украинские вооруженные силы потеряли свыше 13,7 тыс. человек и 1800 единиц различного вооружения и военной техники. Заявление прозвучало на коллегии ведомства во вторник, 21 ноября.

Глава Минобороны отметил, что российские военные действуют мужественно и «эффективно выполняют поставленные задачи», а множество украинских военнослужащих сдаются в плен.

«Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях», – подчеркнул Шойгу.

Министр обороны заявил, что группировки российских войск в ходе спецоперации постепенно улучшают свое положение по всей линии соприкосновения. По его словам, военнослужащие ВС РФ «продолжают успешно вести активную оборону» и уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения.

«Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед», – отметил Шойгу.

Глава Минобороны также сообщил, что украинские силы несут «колоссальные потери» при попытках переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области. «Все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом», – сказал он.

Москва, Наталья Петрова

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