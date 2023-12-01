Москва обвинила Берлин в курсе на разрыв отношений с Россией

Германия закрыла три генконсульства в России – Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде – в рамках проводимой политики, направленной на разрыв отношений с РФ. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

Она сообщила, что в конце мая власти ФРГ потребовали от российской стороны до 1 января 2024 года закрыть российские генконсульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Одновременно немецкая сторона уведомила о закрытии с 1 декабря по собственной инициативе генеральных консульств Германии в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.

«Абсолютно очевидно, что данные действия предпринимаются германскими властями в соответствии с проводимой правительством ФРГ политикой, направленной на разрыв всего комплекса российско-германских отношений, включая минимизацию двустороннего взаимодействия в дипломатическом измерении», – заявила Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что Берлин целенаправленно усложняет консульское обслуживание сотен тысяч россиян, которое со следующего года будет возможно лишь в посольстве России в Берлине и российском генконсульстве в Бонне.

В МИД России принимают меры, чтобы максимально возможно нивелировать трудности, создаваемые германскими властями как российским гражданам, так и немцам, заинтересованным в поддержании контактов с РФ, подчеркнула Захарова.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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