КНДР пригрозила войной за попытки навредить ее спутнику

КНРД посчитает объявлением войны любые попытки навредить ее разведывательному спутнику. Пхеньян предложил Вашингтону, увидевшему «военную угрозу» в северокорейском аппарате, посбивать американские спутники, шпионящие за Корейским полуостровом.

В КНДР заявили, что Штаты показали свою «разбойничью сущность», сделав вмешательство в суверенные дела других стран главным инструментом для сохранения своей гегемонии. Пхеньян назвал вызовом своему суверенитету угрозы Вашингтона использовать «обратимые и необратимые способы» удара по северокорейскому спутнику.

«Спутник-разведчик «Манлигён-1» является частью суверенных территорий КНДР. Любое повреждение будет считаться объявлением войны нашему государству. КНДР готова на ответные меры по самозащите, в том числе, сокращение числа разведывательных спутников США», – говорится в заявлении Минобороны КНДР, опубликованном ЦТАК.

Министерство подчеркнуло, что спутник-разведчик предназначен для наблюдения и международное право не считает его оружием. Если Штаты считают его угрозой, то так же можно назвать американские спутники-шпионы, которые «ежедневно и ежечасно» следят за стратегически важными объектами на Корейским полуострое.

«Они должны стать первоочередными объектами уничтожения», – добавили в Минобороны.

В ответ на действия КНДР Южная Корея запустила свой первый военный спутник-шпион с военной базы США в Калифорнии 2 декабря. Аппарат успешно выведен на орбиту Земли. Запуск спутника в такой короткий срок после отправки на орбиту спутника КНДР «подчеркнул растущее межкорейское соперничество в области безопасности», отмечает агентство «Рёнхап».

Пхеньян, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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