Генсек НАТО Йенс Стотенберг посоветовал готовиться к плохим новостям с Украины, поскольку поддержка Запада ослабевает. Чиновник не смог дать ни одного совета киевскому режиму, как выходить из этой ситуации.

Стотенберг признал, что Запад не сможет отправить Украине необходимое количество оружия и военной техники. Европейским и американским оборонным предприятиям не хватает производственных мощностей, чтобы выполнять все заказы. С доставкой военной помощи тоже проблемы: техника и вооружения не поспевают на передовую в срок. Поэтому очень скоро положение ВСУ на линии соприкосновения с российскими войсками может ухудшится, спрогнозировал чиновник.

«Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», – сказал Стотенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste.

Журналист спросил, как стоит поступить военному руководству на Украине, но генсек НАТО воздержался от советов. Он заявил, что «принятие этих сложных оперативных решений» предстоит Киеву.

Глава МО РФ Сергей Шойгу заявил, что отчаянные действия киевского режима только увеличили потери украинских военных, которые лишились более 125 тыс. человек за полгода.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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