Белый дом: у США к концу года закончатся средства на помощь Украине

Средства для оказания помощи Украине полностью закончатся у США к концу года. Об этом заявили в Белом доме, призвав Когресс срочно согласовать выделение дополнительного финансирования для Киева.

«Без действий Конгресса к концу года у нас закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и оборудования для Украины, а также для обеспечения оборудованием из военных запасов США», – говорится в письме директора административно-бюджетного управления администрации США Шаланды Янг лидерам обеих палат Конгресса.

По ее словам, не существует волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией. «У нас закончились деньги – и почти закончилось время», – отметила Янг.

Она предупредила, что прекращение американской военной помощи подорвет возможности Украины на поле боя, поставит под угрозу достигнутые ею Успехи и «повысит вероятность военных побед России».

Как отметила представитель Белого дома, к настоящему времени Пентагон израсходовал 97% средств из $62,3 млрд, полученных для финансирования Украины, а Госдеп истратил все $4,7 млрд, включая средства на экономическое содействие и гуманитарную помощь. Об этом пишет The Hill.

Ранее, в конце ноября в Пентагоне заявили об исчерпании средств для помощи Украине. В Минобороны США выразили надежду, что Конгресс в ближайшее время утвердит запрос президента Джо Байдена о дополнительной помощи Украине.

Напомним, в октябре Байден запросил у Конгресса $106 млрд на безопасность, включающие помощь Украине в размере $61 млрд и $14 млрд для Израиля. В Белом доме хотели, чтобы этот вопрос рассматривался одним пакетом, но республиканцы выступили против. Палата представителей проголосовала за выделение помощи лишь Израилю. Сенат заблокировал эту инициативу, а Байден заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю. После этого спикер палаты представителей Майк Джонсон предложил проект о временном финансировании работы правительства США без выделения средств на помощь Украине и Израилю, который в итоге был утвержден Конгрессом.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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