Путин заявил о возможной амнистии некоторых категорий осужденных женщин

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в понедельник, 4 декабря, заявил, что некоторые категории женщин, отбывающих наказание, можно амнистировать, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления».

Обсуждая большие сроки за ненасильственные преступления, Путин сказал: «Примеры, которые вы привели, они в голове не очень укладываются. Когда за определенные действия, нарушающие закон, но, тем не менее, сроки – семь-десять лет. Это, на мой взгляд, как гражданина, конечно, вещи такие спорные, скажем так аккуратно. Давайте вместе это посмотрим еще раз. И еще раз подумаем, что здесь можно сделать, чтобы совершенствовать и законодательство и правоприменительную практику».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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