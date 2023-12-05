«Настроение боевое»: журналистка Баязитова намерена оспорить обвинительный приговор

Журналистка Александра Баязитова, которая на прошлой неделе была осуждена на пять лет по уголовному делу о вымогательстве, намерена подать апелляцию на приговор. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова.

По ее словам, правозащитники накануне посетили столичное СИЗО №6 с проверкой, в том числе навестив Баязитову. «В беседе с нами она сказала, что настроение у нее боевое, будет отставить свои права и невиновность. Намерена обжаловать приговор», – сказала Ботова в комментарии РИА «Новости».

Басманный суд Москвы на прошлой неделе приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову.

По версии стороны обвинения, Архарова и Баязитова совместно с соучастниками вступили в преступный сговор, направленный на совершение вымогательства денежных средств у одного из руководителей столичной организации. Речь идет о топ-менеджере «Промстройбанка» Александре Ушакове, которому в 2019 году суд отказал в иске к компании Google за выдачу в поисковике информации о его судимости, посчитав эти данные общественно значимыми.

Комментируя приговор, известный журналист, депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что это «чудовищно». «Был на оглашении приговора журналистам Александре Баязитовой и Ольге Архаровой. Да, 5 лет не 14, но и это чудовищно. Ощущение несправедливости не покидало там, где должны возникать как раз обратные чувства. Будет апелляция», – отметил Попов.

Накануне на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президенту РФ Владимиру Путину сообщили о ситуации с делом против журналисток. Глава государства заявил, что возможно «принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления».

Обсуждая большие сроки за ненасильственные преступления, Путин сказал: «Примеры, которые вы привели, они в голове не очень укладываются. Когда за определенные действия, нарушающие закон, но, тем не менее, сроки – семь-десять лет. Это, на мой взгляд, как гражданина, конечно, вещи такие спорные, скажем так аккуратно. Давайте вместе это посмотрим еще раз. И еще раз подумаем, что здесь можно сделать, чтобы совершенствовать и законодательство, и правоприменительную практику».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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